ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Hatay'da - Haberler

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Hatay'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Hatay'da

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'ni ve Antakya Belediyesi Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'ni ve Antakya Belediyesi Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Linda Thomas Greenfield'ı Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu karşıladı.

Antakya Belediyesinin hayata geçirdiği ilk bilim merkezi olan Antakya Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi, Planetaryumda işlenen derse katılıp güneş teleskobuyla gözlem yaptı ve Robotik Kodlama dersinde öğrencilerle bir araya geldi.

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Linda Thomas Greenfield, heyetle ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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