ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların yeni görüntülerini yayınladı

CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların görüntülerini paylaşarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tehdit dolu mesajını duyurdu ve İran'ın sivil hedefleri kasıtlı olarak bombaladığını iddia etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini paylaşarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Eğer Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi özür dilemeden ve tereddüt etmeden avlayacağız ve öldüreceğiz" mesajını yayınladı.

CENTCOM'dan İran'a sivil hedef suçlaması

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklamada ise, İran'ın "yalnızca askeri üslerin ve ABD varlıklarının hedef alındığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD güçleri, İran rejiminin sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini kasıtlı, ayrım gözetmeden ve sorumsuz bir şekilde hedef almasına karşı bölgesel ortaklarıyla omuz omuza mücadele ediyor" denildi. - FLORIDA

500

