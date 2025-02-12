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ABD'li Öğretmen Marc Fogel, Rusya'dan Serbest Bırakıldı

ABD'li Öğretmen Marc Fogel, Rusya'dan Serbest Bırakıldı
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Rusya'da esrar bulundurduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li öğretmen Marc Fogel, 3,5 yıl mahkumiyetin ardından serbest bırakılarak ABD'ye döndü. Fogel, Washington'a ulaşınca karla kaplı toprağı öptü ve ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı. Trump, Fogel'ın serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya'da esrar bulundurduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li öğretmen Marc Fogel, 3,5 yıllık mahkumiyetin ardından serbest bırakıldı.

ABD ile Rusya arasındaki olumlu hava etkisini gösteriyor. Rusya'da 2021 yılında esrar bulundurmak suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li öğretmen Marc Fogel serbest bırakıldı. Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un teslim aldığı Fogel, 3,5 yıl süren mahkumiyetin ardından Moskova'dan ABD'ye döndü. Washington'a ulaşan Fogel, uçaktan iner inmez karla kaplı toprağı öptü. ABD'li yetkililer tarafından Beyaz Saray'a götürülen Fogel, ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılandı. Fogel yaptığı açıklamada, "Şu anda kendimi dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum. Ben şu anda bir hayal dünyasında yaşayan bir öğretmenim" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Putin'e teşekkür

Fogel'ın çok iyi göründüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "Biz sadece onu evine geri getirmek istedik" ifadelerini kullandı. Bugün bir kişinin daha serbest bırakılacağını söyleyen Trump, ABD'li öğretmenin bırakılması endeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Gazetecilerin Fogel karşılığında ABD'nin nelerden vazgeçtiği sorusuna Trump, "Fazla bir şey değil" diyerek, "Rusya tarafından çok iyi muamele gördük. Aslında, umarım bu Ukrayna savaşını sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur" cevabını verdi.

Trump, Fogel'in serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Fogel'ın annesini bir mitingde gördüğümde, 'Kazanırsanız oğlumu çıkaracak mısınız?' dedi. 95 yaşında olan annesine söz verdim ve 'Onu çıkaracağız' dedim. Oldukça hızlı bir şekilde çıkardık" açıklamasını yaptı.

"Bugün iyileşmeye başlıyoruz"

Fogel ailesi tarafından yapılan açıklamada ise, "3 yıldan fazla süren tutukluluğun ardından babamız, eşimiz ve oğlumuz Marc Fogel'in nihayet eve dönüyor olmasından dolayı minnettar, rahatlamış ve büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu hayatımızın en karanlık ve en acı verici dönemiydi, ancak bugün iyileşmeye başlıyoruz" denildi.

Rus medyası, Marc Fogel'in geçen hafta Moskova'nın kuzeyindeki Rybinsk'teki bir cezaevinden serbest bırakılmadan önce Moskova'daki bir tutuklu merkezine nakledildiğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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