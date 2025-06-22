ABD, İsrail'deki Vatandaşlarının Tahliyesine Başladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle İsrail'deki Amerikan vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu. Büyükelçi Mike Huckabee, tahliye süreci hakkında bilgi verdi ve güvenlik uyarıları paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu. İsrail ile İran arasında ikinci haftasına giren gerilim devam ederken, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee tahliye süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den yardımlı kalkış uçuşlarına başladı" ifadelerini kullandı. Huckabee, İsrail'de bulunan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarının resmi formu doldurarak sürece katılabileceklerini belirtti.

Güvenlik uyarıları da paylaşıldı

Büyükelçi Huckabee, paylaşımında tahliye sürecine dair bilgilerin yanı sıra güvenlik uyarılarına da yer verdi. Huckabee, Amerikalıların en yakın bomba sığınağının ya da diğer güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Trump müdahale ihtimalini değerlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrail ile İran arasındaki gerilimin artması ve Başkan Donald Trump'ın ABD'nin çatışmaya müdahil olma olasılığını değerlendirmesi nedeniyle tahliye planlarını devreye soktu. Bakanlık, bölgedeki Amerikalıların güvenli şekilde ayrılabilmesi için destekli tahliye uçuşlarının organize edildiğini bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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