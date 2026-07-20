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ABD ordusundan İran ablukası açıklaması

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 1 geminin ise hareket kabiliyetinin engellendiğini açıkladı.

ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında şimdiye dek 6 ticari geminin rotasını değiştirmeye yönlendirildiğini, 1 ticari geminin ise hareket kabiliyetinin engellendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin yeni açıklama geldi. CENTCOM, ABD güçlerinin teyakkuz halinde görevi sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ablukanın tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla şimdiye dek 6 ticari gemi rotasını değiştirmeye yönlendirilmiş, 1 ticari geminin ise hareket kabiliyeti engellemiştir" açıklamasında bulundu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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