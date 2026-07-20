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Bodrum'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

Bodrum'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi gözaltına alındı. Operasyonda 45 bin avro, kripto cüzdan, altın ve cep telefonları ele geçirildi. Ashrafi, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi gözaltına alındı.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese MİT ile emniyet birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ashrafi, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 45 bin avro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri'nin de "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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