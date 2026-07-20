İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir evde çıkan yangında 6 kişi öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir evde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Bender Abbas kentindeki bir evde yangın çıktı.
Yangın sonucu evde mahsur kalan 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bender Abbas İtfaiyesi, yangının kontrol altına alındığını ve yangını çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba