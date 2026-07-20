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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir evde çıkan yangında 6 kişi öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir evde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Bender Abbas kentindeki bir evde yangın çıktı.

Yangın sonucu evde mahsur kalan 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bender Abbas İtfaiyesi, yangının kontrol altına alındığını ve yangını çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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