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ABD'den İran'a saldırı açıklaması: "4 İHA'larını düşürdük, radar tesislerini vurduk"

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ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran insansız hava aracını düşürdüğünü ve İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin vurulduğu bildirildi.

ABD'den İran ile yaşanan gerginliği artıracak bir hamle geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlendiği belirtilerek, "Kısa bir süre önce CENTCOM kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan İran'a ait 4 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Bu tek yönlü saldırı İHA'ları, bölgesel deniz trafiğine yönelik acil bir tehdit oluşturuyordu. ABD kuvvetleri, ayrıca olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerini vurdu" denildi. ABD ordusunun, "Haksız İran saldırganlığına karşı meşru müdafaa amacıyla tetikte kalmaya devam edeceği" ifade edildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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