ABD basını: "ABD ordusu 2 İran İHA'sını düşürdü"

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

ABD ve İran arasında kalıcı barış umutları sürerken, gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber kuruluşu NBC'nin ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir yetkilinin "Görünüşe göre İran bu gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştı. ABD güçleri İran'a ait 2 tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Boğazdan geçişler devam ediyor" dediği aktarıldı. Hedef alınan gemiler veya olası hasar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İran basını bir tankerin engellendiğini duyurmuştu

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurmuştu. Ayrıca, Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. ABD ve İran makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı