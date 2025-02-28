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ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısına ABD hükümetinden de destek geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes "Önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

ABD hükümetinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısının "Önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

ABD'DEN İLK YORUM

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısına bir tepki de ABD hükümetinden geldi.

"SORUNLU BÖLGEYE BARIŞ GETİRECEK"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCece Cece:

hiç bir istek olmadan PKK’nın bunu yapacağına kimler inanıyor

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Haber YorumlarıSalih ÇAKIR:

Kuzey Suriyedeki oluşum için yapılan bir Amerikan projesi olduğu belliydi zaten bunun.

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Haber YorumlarıRevolver:

yani ypg ike yolumuza devam edeceğiz diyor. mazlum kobani de feshedilen pkk biz ise ypg yiz demiş. sanırım konu anlaşmıştır..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kendi menfaati için konuşmuş yine abd..

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