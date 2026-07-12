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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Trump'a yönelik suikast istihbaratını doğruladı

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail istihbaratının Washington yönetimini, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı konusunda uyardığını doğruladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Washington yönetimine, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planladığına dair istihbarat sağladığı iddialarını doğruladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den İsrail'in Washington yönetimine, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planladığına dair istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. Fox News haber kanalına konuşan Huckabee, İsrail istihbaratının bu hafta içerisinde ABD'yi uyardığını doğrulayarak, "İsrail istihbaratı bu hafta bizim tarafı; başkanı ve yetkililerimizi, Başkan Trump'ı ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış çok spesifik bir plan olduğu konusunda bilgilendirdi" ifadelerini kullandı. Huckabee, söz konusu istihbarat paylaşımının, Trump'ın Türkiye'den ayrılırken Katar tarafından hediye edilen yeni uçak yerine eski Air Force One uçağını kullanmasına neden olup olmadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. Huckabee bu konuda, "Yalnızca kamuoyuna yansıyan raporlar hakkında konuşabilirim. Bir plan vardı, İsrail istihbaratı bunu tespit etti ve ABD ile paylaştı. Bu kamuoyunun bildiği bir konu, ekleyebileceğim tek şey bu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ABD'ye suikast istihbaratı sağladığı öne sürülmüştü

ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesi'nin (WSJ) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı öne sürülmüştü. İstihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmeyen haberde, bazı ABD'li yetkililerin bu bilgiyi tamamen güvenilir bulmadığı aktarılmıştı. Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail yönetiminin bu iddiayı, Washington'ı İran ile topyekün bir savaşa girmeye teşvik etmek amacıyla ortaya atmış olabileceğini öne sürmüştü.

Trump, iddiaların ardından İran'a gözdağı vermişti

Trump ise iddiaların ardından İran'a gözdağı vermişti. İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşı bin füzenin İran'a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirten Trump, "Bana suikast düzenleme ya da suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olurlarsa, bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir" açıklamasında bulunmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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