Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Zafer Çetin, evinde ölü bulundu.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Zafer Çetin'den yaklaşık 3 gündür haber alamayan komşuları, apartmandan yayılan ağır kokudan şüphelenerek eve girdi. Çetin'i hareketsiz halde bulan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zafer Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çetin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı