ABD Büyükelçiliği, Bağımsızlık Günü Kutlamalarını Erteledi

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, 17 Haziran'da gerçekleştirilecek Bağımsızlık Günü kutlamalarının, bölgede süregelen gelişmeler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, 17 Haziran'da yapılacak Bağımsızlık Günü kutlamalarının ertelendiğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla 17 Haziran'da yapılacak Bağımsızlık Günü kutlamalarının ertelendiğini duyurdu. Büyükelçiliğin resmi hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği bölgede süregelen gelişmelerin ciddiyetini göz önünde bulundurarak 17 Haziran'da yapılacak Bağımsızlık Günü kutlamasını ileriki bir tarihe ertelemeye karar vermiştir. Durumun vahametine saygı göstermenin önemli olduğunu, şu anda bir kutlamaya ev sahipliği yapmanın uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Tüm konuklarımıza ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği ile sürdürdükleri ortaklık ve iş birliği için teşekkürlerimizi sunarız. Bu süreçte misafirlerimiz ve personelimizin göstermiş olduğu anlayış ve destek için minnettar olduğumuzu ifade etmek isteriz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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