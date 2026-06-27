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ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten İran'a uyarı: "Şiddete şiddetle karşılık verilecek"

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la ateşkes anlaşmasına sadık kalındığını belirterek, şiddete şiddetle karşılık verileceği uyarısında bulundu. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıya misilleme olarak İran hedeflerini vurdu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ülkesinin İran'la varılan ateşkes anlaşmasına sadık kaldığını belirterek, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısında bulundu.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'daki hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la bir ateşkes anlaşması yapıldığını hatırlatan Vance, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın (MOU) uygulanışı konusunda itirazları varsa, telefonu açıp bizimle görüşebilirler" dedi. İran'a şiddet içeren eylemlerde bulunmama uyarısı yapan Vance, "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'a misilleme yapıldığını duyurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD uçakları; İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu" ifadelerine yer verilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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