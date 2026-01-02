Haberler

Beyaza bürünen Abant'ta kartpostallık manzara: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü, aralıksız süren kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak kış turizmi açısından cazibe merkezi haline geldi. 1 metreyi bulan kar kalınlığı, yerli ve yabancı turistleri etkiliyor.

Bolu'da günlerdir aralıksız süren kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Gölü, kartpostallık manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülerken, ziyaretçiler 1 metreyi bulan kar örtüsü eşliğinde kışın tadını çıkarıyor.

Bolu'nun doğa harikası Aban Gölü Milli Parkı, kış ayında ziyaretçilerin akınına uğruyor. İl genelinde günlerdir devam eden kar yağışıyla birlikte, Abant Gölü beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını özleyen vatandaşlar ise şehir dışından Abant Gölü'ne akın etti. Kar kalınlığının 1 metre olarak ölçüldüğü Abant'ta ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz Abant yolundaki karı küremek için mücadelesi sürüyor.

"Karlı havada muazzam manzara"

Abant Gölü'ne gezmeye gelen Adem ve Yağmur çifti, karlı havada Abant'ın muazzam olduğunu belirtti. Adem, "Biz Sakarya'dan geliyoruz. Eşimle yaklaşık 3 ay önce evlendik. Eşimi yazın buraya getirerek, güzelliklerini göstererek tavladım diyebiliriz. Karlı havada gerçekten burası muazzam, bayılıyoruz. Anlatmaya gerek yok, gerçekten kıymetini bilmemiz gerekiyor. Buraları temiz tutalım ve değer verelim" dedi. - BOLU

