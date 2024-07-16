99 yaşındaki Zeynep Çınar 100'üncü yaşını kutluyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan ve torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100'üncü yaşı için gün sayıyor.

Arguvan ilçesine bağlı Şotik Mahallesi'nde oğlunun yanında kalan 99 yaşındaki Zeynep Çınar, ilerleyen yaşına rağmen bütün işlerini hala kendi görüyor. 82 yıllık evliliğinde 10 çocuk dünya getiren ve çocuklarından 3'ü ile eşini kaybeden Zeynep Çınar, 100'üncü yaşı için gün sayıyor.

Zeynep Çınar'ın en küçük çocuğu olan 59 yaşındaki Ali Rıza Çınar, annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, evleri ile köy merkezi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüdüğünü söyledi.

17 yaşında evlendiğini belirterek gayet sağlıklı olduğunu aktaran Zeynep Çınar, torununun torununu gördüğünü kaydederek en küçük çocuğu Ali Rıza Çınar'ın yanında kaldığını söyledi. - MALATYA