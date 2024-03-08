Üye Girişi
Haberler

97 yaşındaki Fadime Uslu'nun Kadınlar Günü kutlaması

Güncelleme:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Uslu, ilerlemiş yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendi görmeye devam ediyor. Mahalle muhtarı olan Mehmet İğdeli, Fadime Uslu'nun elini öperek Kadınlar Gününü kutladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Uslu ilerlemiş yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendi görmeye devam ediyor. Mahallede market işletmeciliği de yapan ve aynı zamanda Muhtarı olan Mehmet İğdeli alışveriş için bakkalına gelen Fadime Uslu'nun elini öperek Kadınlar Gününü kutladı.

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Uslu, ilerleyen yaşına rağmen her türlü işini kendisi görmeye devam ederken market alışverişini de kendisi yapıyor. Sağlık durumu oldukça iyi olan Fadime Uslu nüfusta yaşının 97 olmasına rağmen asıl yaşının 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Çavuşlar Mahallesinde market işletmecisi olan Muhtar Mehmet İğdeli, marketine alış veriş yapmak için gelen Fadime Uslu'nun elini öpüp sarılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Muhtar İğdeli, "Fadime nine mahallemizin en yaşlısı. Resmiyette yaşı 97 ama kendisi yaşının 100'ün üzerinde olduğunu ifade ediyor. Bu yaşına rağmen halen kendi işini kendi görüyor. Eski toprak dedikleri bu olsa gerek. Bu vesile ile Fadime ninenin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fadime Uslu Sarıgöl Manisa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title