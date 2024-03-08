97 yaşındaki Fadime Uslu'nun Kadınlar Günü kutlaması

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Uslu ilerlemiş yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını kendi görmeye devam ediyor. Mahallede market işletmeciliği de yapan ve aynı zamanda Muhtarı olan Mehmet İğdeli alışveriş için bakkalına gelen Fadime Uslu'nun elini öperek Kadınlar Gününü kutladı.

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Uslu, ilerleyen yaşına rağmen her türlü işini kendisi görmeye devam ederken market alışverişini de kendisi yapıyor. Sağlık durumu oldukça iyi olan Fadime Uslu nüfusta yaşının 97 olmasına rağmen asıl yaşının 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Çavuşlar Mahallesinde market işletmecisi olan Muhtar Mehmet İğdeli, marketine alış veriş yapmak için gelen Fadime Uslu'nun elini öpüp sarılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Muhtar İğdeli, "Fadime nine mahallemizin en yaşlısı. Resmiyette yaşı 97 ama kendisi yaşının 100'ün üzerinde olduğunu ifade ediyor. Bu yaşına rağmen halen kendi işini kendi görüyor. Eski toprak dedikleri bu olsa gerek. Bu vesile ile Fadime ninenin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım." dedi. - MANİSA