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97 Yaşındaki Ali Savran'a Orman Bölge Müdürü'nden Teşekkür Plaketi

97 Yaşındaki Ali Savran'a Orman Bölge Müdürü'nden Teşekkür Plaketi
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Muğla Ula'da yaşayan 97 yaşındaki orman ve doğa gönüllüsü Ali Savran, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür tarafından ağaçlandırma çalışmalarındaki katkılarından dolayı teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Ali Savran, yıllar boyunca pek çok fidan dikimi ve ağaçlandırma projelerine önderlik etti.

Muğla Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür Ula Gökova'da yaşayan orman ve doğa gönüllüsü 97 yaşındaki Ali Savran'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Muğla Ula'da 1927 yılında doğan Ali Savran o yılların zor şartlarında okuyarak sağlıkçı oldu. Görev yaptığı yerlerde bireysel olarak fidan dikmesinin yanında bazı ağaçlandırma çalışmalarına da öncülük etti. Datça Aktur'da 87 bin fidanın dikimiyle yapılan ağaçlandırma çalışmasında katkıda bulundu. Ankara'da görev yaptığı yıllarda Ümitköy civarında 15 bin adet fıstıkçamı fidanı dikilmesini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde emekli tarih öğretmeniyle yaptığı söyleyişide ormanı ve doğayı çok sevdiğini, hayatı boyunca çok fidan diktiğini ve ağaçlandırma çalışmalarını öncülük ettiğini anlatarak ormancılarla görüşmek istediğini söyledi. Röportajı yapan emekli öğretmen Yılmaz Bozkurt hoca talebi Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne iletti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür beraberinde Bölge Müdür Yardımcımız Ersen Çetin ile birlikte emekli olduktan sonra memleketi Ula Gökova'da yaşamaya başlayan Ali Savran'ı ziyaret etti. Ziyarete emekli tarih öğretmeni araştırmacı Yılmaz Bozkurt'ta eşlik etti. Oğlu adli tıp uzmanı Dr. Bülent Savran'ın da bulunduğu ziyarette Bölge Müdürü Ülküdür 97 yaşındaki orman ve doğasever Ali Savran'a geçmişteki fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Emekli tarih öğretmeni araştırmacı Yılmaz Bozkurt'la yaptığı söyleyişide, evinin bahçesine Trabzon Hurmasını dikmek istediğini söyleyen 97 yaşındaki doğasever Ali Savran'a Fidanlık Müdürlüğü ekiplerince istediği fidanlarla birlikte çeşitli meyve fidanları iletildi. Bölge Müdürü ziyaretinde fidan dikimleri ve ağaçlandırma çalışmalarına katkılarından dolayı Ali Savran'a plaket verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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