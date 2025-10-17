96 Yaşındaki Şemsiye Tamircisinden Gençlere Sigara ve Devlet Dersi

Samsun'un tarihi Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapan ve şehrin yaşayan tek şemsiye tamircisi olan 96 yaşındaki adam, bir asra dayanan tecrübesiyle gençlere seslendi. Gençleri en büyük tehlike olarak gördüğü sigara konusunda uyaran asırlık çınar, "Sigarayı dumana vereceğinize, bir fakire verin. Daha hayırlı olur" dedi. Yaşlı adam, gençlere devlete sahip çıkmaları gerektiğini de öğütledi.

Kendi kendine öğrendiği şemsiye tamirciliğini ilerlemiş yaşına rağmen ilk günkü hevesle sürdüren 96 yaşındaki Dursun Yıldız, hayat tecrübelerini ve gençlere vasiyetini anlattı. Terzilikle başladığı meslek hayatına daha sonra şemsiye tamirciliğiyle devam ettiğini belirten yaşlı adam, "Yaş ilerledikçe zorlanıyorum ama yapıyorum. Gidip evde otursam bu işi kimse yapmaz. En zor şey kula muhtaç olmaktır" diye konuştu.

"Sigara gençlere en yakışmayacak iş"

Ömrünü çalışarak ve üreterek geçiren Dursun Yıldız'ın gençlere en önemli vasiyeti ise sigara alışkanlığı üzerine oldu. Çarşıda sigara içen gençleri gördüğünde üzüldüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Gençlere vasiyetim; görüyorum sigara içiyorlar. Bu sigara içmek var ya, gençlere en yakışmayacak bir iştir. Onları gördüğümde söylüyorum, 'Yapmayın, bu sigaraya alışmayın' diye. Sigara çok zararlıdır. Sağlığa zararı var, cebe zararı var. O parayı bir dilenciye ver, bir fakire ver. Dumana vereceğine bir insana vermek daha hayırlı olur. Gençlerimiz aklını başına alsın. Gençlik bir defa olur, bir adam iki defa genç olmaz. Bunun da kıymetini bilmek gerekiyor."

"Devlet çok kıymetlidir kıymetini bilmek gerekiyor"

Hayatı boyunca kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını vurgulayan Yıldız, devletin önemine de dikkat çekti. Devletin yaşlılar ve kimsesizler için büyük bir güvence olduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"En zor şey kula muhtaç olmak. Devletimizden Allah razı olsun. Kurslar açtılar, yurtlar açtılar. Yaşlılarımız rahat etti. Anne babasına bakmayana devlet bakıyor. Allah'ım devletimize yardım etsin. Devlet çok kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Çok şükür devletimize, Allah kolaylık versin. Gençlerimiz devletimize şükretsin." - SAMSUN