Haberler

96 Yaşındaki Şemsiye Tamircisinden Gençlere Sigara ve Devlet Dersi

96 Yaşındaki Şemsiye Tamircisinden Gençlere Sigara ve Devlet Dersi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapan 96 yaşındaki Dursun Yıldız, gençlere sigara alışkanlığından uzak durmaları ve devletin önemini anlatıyor. Tecrübeleriyle gençliğe seslenen Yıldız, sigaranın zararlı olduğunu ve devletin sağladığı imkanların kıymetini bilmek gerektiğini vurguladı.

Samsun'un tarihi Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapan ve şehrin yaşayan tek şemsiye tamircisi olan 96 yaşındaki adam, bir asra dayanan tecrübesiyle gençlere seslendi. Gençleri en büyük tehlike olarak gördüğü sigara konusunda uyaran asırlık çınar, "Sigarayı dumana vereceğinize, bir fakire verin. Daha hayırlı olur" dedi. Yaşlı adam, gençlere devlete sahip çıkmaları gerektiğini de öğütledi.

Kendi kendine öğrendiği şemsiye tamirciliğini ilerlemiş yaşına rağmen ilk günkü hevesle sürdüren 96 yaşındaki Dursun Yıldız, hayat tecrübelerini ve gençlere vasiyetini anlattı. Terzilikle başladığı meslek hayatına daha sonra şemsiye tamirciliğiyle devam ettiğini belirten yaşlı adam, "Yaş ilerledikçe zorlanıyorum ama yapıyorum. Gidip evde otursam bu işi kimse yapmaz. En zor şey kula muhtaç olmaktır" diye konuştu.

"Sigara gençlere en yakışmayacak iş"

Ömrünü çalışarak ve üreterek geçiren Dursun Yıldız'ın gençlere en önemli vasiyeti ise sigara alışkanlığı üzerine oldu. Çarşıda sigara içen gençleri gördüğünde üzüldüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Gençlere vasiyetim; görüyorum sigara içiyorlar. Bu sigara içmek var ya, gençlere en yakışmayacak bir iştir. Onları gördüğümde söylüyorum, 'Yapmayın, bu sigaraya alışmayın' diye. Sigara çok zararlıdır. Sağlığa zararı var, cebe zararı var. O parayı bir dilenciye ver, bir fakire ver. Dumana vereceğine bir insana vermek daha hayırlı olur. Gençlerimiz aklını başına alsın. Gençlik bir defa olur, bir adam iki defa genç olmaz. Bunun da kıymetini bilmek gerekiyor."

"Devlet çok kıymetlidir kıymetini bilmek gerekiyor"

Hayatı boyunca kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını vurgulayan Yıldız, devletin önemine de dikkat çekti. Devletin yaşlılar ve kimsesizler için büyük bir güvence olduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"En zor şey kula muhtaç olmak. Devletimizden Allah razı olsun. Kurslar açtılar, yurtlar açtılar. Yaşlılarımız rahat etti. Anne babasına bakmayana devlet bakıyor. Allah'ım devletimize yardım etsin. Devlet çok kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Çok şükür devletimize, Allah kolaylık versin. Gençlerimiz devletimize şükretsin." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.