96 Yaşındaki Fatma Nine, Kış Hazırlıklarını Kendi Ellerleriyle Yapıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Fatma Dereli, ilerleyen yaşına rağmen kışlık yiyeceklerini kimseye bırakmadan kendi elleriyle hazırlıyor.

Yaz aylarında taze olarak temin ettiği sebzeleri kurutarak kışa hazırlık yapan Fatma Dereli, "Şimdilerde patlıcan kurusu ve dolmalık kurutuyorum. Biberlerimi de kurutuyorum. Bamya kurusu ve diğer kışlıklarımı hazırlıyorum. Bu işler bana meşgale oluyor. Konserve yapmıyorum. İlerleyen günlerde domates salçamı da yapacağım." dedi.

Fatma Dereli'nin çalışkanlığını gören mahalle sakinleri ise hayranlıkla izliyor, bazıları da kendisine yardımcı oluyor. Kızı Gülseren'in yanında yaşayan Fatma Dereli, "Kızım bana çok iyi bakıyor ama kışlıklarımı kendi bildiğim şekilde yapıyorum." diye konuştu.

Aşağıkoçaklar Mahallesi Muhtarı Ercan Akdeniz ise Fatma Dereli'nin her seçimde mutlaka sandık başına giderek oyunu kullandığını belirterek, "Kışlık yiyeceklerini de yıllardır kendi bildiği gibi hazırlar." dedi. Muhtar Akdeniz, Dereli'nin nüfus cüzdanında yaşının 96 olarak göründüğünü ancak gerçek yaşının 100'ün üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi. - MANİSA