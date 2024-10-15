95 Yaşındaki Dursun Yıldız, Türkiye'nin En Yaşlı Şemsiye Tamircisi

Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi olan 95 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmıyor.

Samsun'da vatandaşlar, Türkiye'nin en yaşlı, şehrin ise tek şemsiye tamircisi olan 95 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında kendilerine sıra gelmesi için kuyrukta bekliyorlar. Dursun Yıldız, Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda 70 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyor. 95 yaşında olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, büyük bir aşkla mesleğini icra ediyor. Mesleğin Samsun'daki son temsilcisi olan 4 çocuk babası Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmıyor ve günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyor. Vatandaşlar kendilerine sıra gelmesi için 95 yaşındaki Dursun Yıldız'ın başında sıra bekliyorlar.

"Tamir işini bırakmam yakın"

Zamanın gençlerinin iş beğenmediğini ve kolay para kazanma sevdasında olduğunu ifade eden Dursun Yıldız, "İşler arttı. Samsun ayağa kalktı buraya geldi. Benden başka şemsiye tamir eden yok. Şemsiye tamir etmek çok zor. Kolay olsa herkes yapardı. Bazı şemsiyeleri tamir etmek yarım saat sürüyor, bazı şemsiyeler ise 2 saatte zor tamir ediliyor. Şu anda günde en fazla 5 şemsiye tamir edebiliyorum. Gençler iş beğenmiyorlar. İşler zor geliyor. Kolay para kanmak varken, bu işlerle uğraşmıyorlar. Bu yaşıma kadar hiç sigara içmedim. Yemeği de normal yiyorum, fazla yemekten kaçınırım. Benim bu tamir işlerimi bırakmam yakındır" dedi.

95 yaşındaki Dursun dedeye şemsiyelerini yaptırmak için gelen vatandaşlar ise "Samsun'da şemsiye tamir edebilen 2 usta vardı. Biri ölmüş, sadece Dursun amca kalmış. Ben de şemsiyemi tamir ettireceğim. 95 yaşında çalışması takdire şayan bir durum. Kendisi çok düzgün bir insan. Yapılmayacak şemsiye varsa söylüyor, yapılabilecek durumdaki şemsiyelerle ise uğraşıp yapıyor" diye konuştular. - SAMSUN