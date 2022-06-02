95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 9 Haziran'da başlayacak - Haberler

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 9 Haziran'da başlayacak. 4 gün sürecek etkinlik İnebolu'dan başlayarak Küre, Seydiler ve son olarak Kastamonu Merkez'e devam edecek.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü programı belirlendi. Kastamonu Valiliğinin, 2008 yılında başlattığı İstiklal Yolu Projesi Türkiye'nin en uzun trekking parkurları arasında yer alıyor. 9–12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan programın ilk günü Saat 11.15'de mehter eşliğinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşçülerin İnebolu Çuhadoruğu Kamp Alanına varmasıyla birlikte ilk gün, Akşam Kamp Etkinlikleriyle gerçekleşecek. İkinci gün Küre ile devam eden yürüyüş, Küre Ayrancı Yaylası ve Küre Ecevit Kamp Alanındaki etkinliklerle tamamlanacak. 4 gün süren etkinliğin 3. gününde ise güzergah Seydiler olacak. Seydiler Halkacılar Kamp Alanında gerçekleştirilecek etkinliklerin tamamlanmasıyla son güzergah olan Kastamonu Cumhuriyet meydanına yola çıkılacak. 95 kilometrelik yürüyüş Kastamonu Merkez'de gerçekleştirilecek etkinliklerle son bulacak. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel