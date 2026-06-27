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Antalya'nın süper çobanı Emine Nine: 94 yaşında, 90 yıldır keçileriyle dağlarda

Antalya'nın süper çobanı Emine Nine: 94 yaşında, 90 yıldır keçileriyle dağlarda
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Antalya'da 94 yaşındaki Emine Tektaş, 5 yaşında başladığı çobanlığı 90 yıldır sürdürüyor. Her gün keçilerini otlatan, süt sağan ve kırkım yapan Tektaş, azmiyle gençlere ilham oluyor.

Antalya'da yaşayan 94 yaşındaki Emine Tektaş, yaklaşık 90 yıldır sürdürdüğü çobanlık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen bırakmıyor. Her sabah erkenden kalkarak keçilerini otlatan, sütlerini sağan ve sıcak havalardan etkilenmemeleri için kırkımlarını yapan Tektaş, azmiyle gençlere örnek oluyor.

Döşemealtı ilçesine bağlı Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan Emine Tektaş (94), henüz 5 yaşındayken başladığı çobanlık mesleğini aralıksız sürdürüyor. Gününü dağlarda "çocuklarım" diye seslendiği keçileriyle geçiren Tektaş, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 80 keçilik sürüsünün bakımını tek başına üstleniyor.

Her sabah gün doğmadan işe koyulan Emine Nine, keçilerini otlatıyor, sütlerini sağıyor ve yaz sıcaklarından etkilenmemeleri için kırkım işlemlerini de kendi yapıyor. Yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan yaşlı kadın, keçilerin satışı ile süt ve peynirden elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

"5 yaşındayken çobanlık yapan nenemin arkasından hep giderdim"

Çobanlığın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Emine Tektaş, mesleğe çocuk yaşlarda başladığını belirterek, "5 yaşındayken çobanlık yapan nenemin arkasından hep giderdim. Büyüdüğümde de sürü bana teslim edildi. Yaklaşık 90 yıldır çobanlık yapıyorum. Çok zorluğu yok. Davarları çeviriyorum, başkalarının ekinlerine girmesine engel oluyorum. Gücümün yettiği kadar yapıyorum" dedi.

"Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım"

Hayatı boyunca keçiler sayesinde geçimini sağladığını ifade eden Tektaş, "5 çocuğum vardı, biri vefat etti. Kaç tane torunum var bilmiyorum. Oğlaklarla birlikte 80 tane keçim var. Onlar sayesinde arsa aldım, üzerine de evimi yaptım. Keçileri, sütünü ve peynirini satıyoruz. Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım. Gidemeyecek hale gelirsem de artık kızım keçilerin yanına gider" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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