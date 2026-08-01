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93 yaşında iş yerinde yaşıyor

93 yaşında iş yerinde yaşıyor
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Kayseri’de 93 yaşındaki Niyazi Vural, huzurevine yerleşemediği için daha önce işletmeciliğini yaptığı çay ocağında hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Kayseri'de 93 yaşındaki Niyazi Vural, huzurevine yerleşemediği için daha önce işletmeciliğini yaptığı çay ocağında hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, Kocasinan ilçesinde bulunan Doğu Terminali'nde daha önce işletmeciliğini yaptığı çay ocağında hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Evi olmayan Vural, esnaf komşuları tarafından içerisine lavabo ve banyo yapılan iş yerinde tek başına kalıyor. Artık insani ihtiyaçlarını gidermekte de zorluk yaşayan ve yürürken sık sık düşüp yaralanma tehlikesi geçiren Niyazi Vural, yetkililerden kendisini huzurevine yerleştirmelerini istiyor.

Eski çay ocağında yaşadığını söyleyen Niyazi Vural, "Ben burada yaşıyorum ve burası eskiden benim çay ocağımdı. Çok eskiden beri buradayım. Evim de yok. Beni huzurevine almadılar. Sebebini bilemiyorum raporu düşük gördüler herhalde. Ben ayağa kalktığım zaman fazla dengemi sağlayamıyorum düşüyorum. Yetkililerimiz de bana nasıl olursa olsun yardım etsinler istiyorum" dedi.

Vural'ın esnaf komşusu Necdet Doğan ise, "Niyazi amca 19 yıldır burada. Hep burada yaşadı. Kendisinin bir oğlu var. Gelir, kendi ihtiyaçlarını getirirdi. Hastaneye gidecek olursa götürüyordu. Son dönemde de iyice bu ziyaretlerin sayısı düştü. Oğlu huzurevine başvurdu. Yüzde 51 rapor vermişler. Bu durumda olanları da almıyorlarmış tam rapor isteniyormuş. Onu da alamadığından huzurevine alınmıyor. Bakım evleri de aynı şekilde rapor istiyor ama sağlık raporu yüzde 51 veriyorlar. Niyazi amcanın dışarıdan yiyeceklerini oğlu getiriyor. Bazen söylüyor biz getiriyoruz. Onun dışında kendini zaruri ihtiyaçlarını da çok zorlanarak idare etmeye çalışıyor ama bazen idare edemiyor. Düşüyor, ayakta duramayacak kadar dermansız. Bu insanın muhakkak bir bakım evinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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