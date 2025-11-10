91 Yaşındaki Orhan Sami Ocakoğlu, Atatürk'ü Unutmadı

HABER: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) – Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerine katılan 91 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sami Ocakoğlu, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen, ilk günkü heyecanla Atatürk'e olan sevgisini bir kez daha gösterdi. 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elini öpen Ocakoğlu, o anı hiç unutamadığını belirterek, "Atatürk'e gönülden bağlıyım" dedi.

Orhan Sami Ocakoğlu, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 10 Kasım törenine oğlu Faruk Ocakoğlu ile birlikte katıldı. Ocakoğlu, yaptığı açıklamada, yıllar geçse de Atatürk'e duyduğu sevgi ve minneti kalbinde taşıdığını söyledi.

Ocakoğlu, Babadağ ilçesine bağlı İncipınar Köyü'nde 1934'te dünyaya geldiğini belirterek, "İlkokulu o dönemin şartlarında her gün 5 kilometre gidip gelerek tamamladım. Annem beni okula göndermek istemedi ama babam, 'Sırtımdaki gömleği satar yine okuturum' dedi. Nazilli Ortaokulu'na devam ettim. 1950-1955 arasında Ankara'da Fransız Filolojisi eğitimi aldım" dedi.

Atatürk'le 1937 yılında Sarayköy İstasyonu'nda karşılaştığını aktaran Ocakoğlu, o anı şöyle aktardı:

"1937'de Sarayköy İstasyonu'nda Atatürk'ün elini öptüm. Babam beni atının terkesine alıp istasyona götürdü. Tren durduğunda Paşa ile tanıştık. Babam kendini tanıttı, Atatürk de babama, 'Seni Babadağ Liva komutanı yaptım' dedi. O günü hiç unutmadım."

"Atatürk bizim için çok önemli"

Ocakoğlu, Atatürk'ün devrimlerinin ülkenin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, "Atatürk bizim için çok önemli. Padişahlar zamanında olan birçok olumsuzluk onun döneminde ortadan kalktı. Fabrikalar yapıldı, okullar açıldı. Ben her 10 Kasım'a geliyorum. Atatürk'ü çok seviyorum, ona gönülden bağlıyım. Evimde Atatürk kitaplığı da var" diye konuştu.

Yakınları da Ocakoğlu'nun, ilerleyen yaşına rağmen her yıl 10 Kasım törenlerine katılarak Atatürk'e olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.