Burhaniye'de Nuri Dede, 18 Yıldan Beri Caminin Işıklarını Açıp Kapatıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Nuri Kıray, 18 yıldır Koca Cami'nin elektriklerini açıp kapatarak namaz öncesi ve sonrası caminin aydınlatmasını sağlıyor. Kıray, bu görevini severek yerine getirdiğini belirterek, sağlığı elverdiği sürece devam edeceğini ifade etti.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Nuri Kıray, 18 yıldan beri akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi ve sonrası Koca Cami'nin elektriklerini açıp kapatıyor. Bunu severek yaptığını belirten Kıray, sağlığı elverdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Burhaniye'nin merkez camisi olan Koca Cami'de elektrikleri açıp kapatma işini üstlenen 5 çocuk babası Nuri Kıray, takdir topladı. Akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi caminin elektriklerini yakan ve namaz bitiminde de söndüren 91 yaşındaki Nuri Kıray, işini severek yapıyor. Beş vakit namazı Koca Cami'de kılan Kıray, sağlığı elverdiği müddetçe buna devam edeceğini söyledi.

Nuri Kıray'a teşekkür eden Koca Cami imamı Ali Ulvi Çakır da "Nuri amca camimizin manevi görevlisi. Işıkları açıp kapatmayı kendine görev edinmiş. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

