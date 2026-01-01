Burhaniye'de Nuri Dede, 18 Yıldan Beri Caminin Işıklarını Açıp Kapatıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Nuri Kıray, 18 yıldan beri akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi ve sonrası Koca Cami'nin elektriklerini açıp kapatıyor. Bunu severek yaptığını belirten Kıray, sağlığı elverdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Burhaniye'nin merkez camisi olan Koca Cami'de elektrikleri açıp kapatma işini üstlenen 5 çocuk babası Nuri Kıray, takdir topladı. Akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi caminin elektriklerini yakan ve namaz bitiminde de söndüren 91 yaşındaki Nuri Kıray, işini severek yapıyor. Beş vakit namazı Koca Cami'de kılan Kıray, sağlığı elverdiği müddetçe buna devam edeceğini söyledi.

Nuri Kıray'a teşekkür eden Koca Cami imamı Ali Ulvi Çakır da "Nuri amca camimizin manevi görevlisi. Işıkları açıp kapatmayı kendine görev edinmiş. Allah kendisinden razı olsun" dedi.