Yarım asırdır terziliğe adanmış bir hayat

1932 yılında açılan terzi dükkanına 1973 yılında çırak olarak giren Kadir Şekelli, ustasından devraldığı iş yerini çırak, kalfa, usta ve sahibi olarak işletiyor

62 yaşındaki Kadir Şekelli: "Bir çok insanın hayatına dokunduk. ve aşkla, şevkle bu işi yapıyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 1932 yılında açılan terzi dükkanına 1973 yılında çırak olarak giren Kadir Şekelli, ustasından devraldığı iş yerini çırak, kalfa, usta ve sahibi olarak işletiyor

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan Kapalı Çarşı'da 1932 yılında küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan iş yerinin ilginç hikayesi duyanları şaşırtıyor. 1932 yılında terzi olarak açılan iş yerinin ilk sahibi Hacı Tamer, yanına 1960 yılında Hayri Kuloğlu isminde bir çırak alarak takım elbise dikmeye başlıyor. Daha sonra Hayri Kuloğlu 1960 yılında Hacı Tamer'den iş yerini satın alarak kendisi işletmeye başlıyor. Hayri Kuloğlunun yanına ise 1973 yılında Kadir Şekelli çırak olarak giriyor. 18 yıl aynı iş yerinde çırak ve kalfa olarak çalışan Kadir Şekkeli'de ustasından 1991 yılında iş yerini devralarak terzi dükkanını işletmeye başladı. 3 kuşaktan bu yana devir işlemi ile bugüne gelen iş yerinin son temsilcisi Kadir Şekelli, işini çok sevdiğini ve bu işte mutlu olduğunu söyledi. Şekelli, "Buranın ilk açılışını Hacı Tamer isminde bir terzi açmış. Daha sonra benim ustam teslim almış. Bir müddet o yürütmüş. Ondan ise ben alıp yürütüyorum. Buranın 90 yıllık tarihi var. 1973 yılında buraya çırak olaraktan girdim. Tekrardan 1991 yılında terzi olarak açtım. Bir çok insanı giydirdik. Bir çok insanın hayatına dokunduk. ve aşkla, şevkle bu işi yapıyoruz. Sabahları saat 07: 00'da iş yerime gelirim. İşimi çok seviyorum. İşimi severekte yapıyorum. İnsanları da umarım mutlu ediyoruzdur" dedi.