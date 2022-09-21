9 yıl evlat hasreti çeken baba, oğluna çağrıda bulundu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 115'inci günde kararlılıkla devam ediyor.

Pkk terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan çocukların ailelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı oturma eylemi, bin 115'inci gününde umutlu bekleyişle sürüyor.

Oğlu Yusuf Ödümlü'nün 9 yıl önce terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden baba Nurettin Ödümlü, 2019'da oğlunun ölüm haberini aldığını ve bu habere inanmadıklarını söyledi. Baba Ödümlü, "Oğlumu 2014'te 17 yaşındayken HDP'liler dağa götürdü. 9 yıldır evlat hasreti çekiyoruz. Buradan bütün HDP'lilere sesleniyorum. Sözde oruç tutup namaz kılıyorsunuz ve bunun yanında PKK terör örgütünün yaptığı katliamlara destek veriyorsunuz. 100 binlerce Kürt evladını dağa kaçırıp ailelerini bizim gibi evlat hasretine tabi tutuyorlar. Benim başıma bu bela nasıl geldiyse oy verenlerin de başına gelir. PKK'nın siyasi uzantısına oy vermeyin. Bunlar İslam düşmanı. Bunlar kendi vatanının, toprağının düşmanıdır. Çocuklarımız gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Oğluna çağrıda bulunan Ödümlü, "Oğlum eğer sesimi duyuyorsan evine dön gel. Boşuna kendini ve bizi yaktın. Dağda bulunan gençlerle birlikte dönün yuvanıza. Devlete teslim olanların hiçbiri ceza almadan ailesinin evine gitti" ifadelerinde bulundu.