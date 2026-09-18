Haberler

9 milyon nüfuslu Küba'da elektrik şebekesinde tam kesinti meydana geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinde tam kesinti meydana geldiğini ve sistemin yeniden devreye alınması için protokollerin başlatıldığını bildirdi. Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkede yaşam durma noktasına geldi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik şebekesinde meydana gelen kesinti nedeniyle ülke genelinde elektriklerin kesildiği bildirildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinde kesinti meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, "Elektrik şebekesinde tam bir kesinti meydana gelmiştir. Sistemin yeniden devreye alınmasına yönelik protokoller uygulanmaya başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik kesintisi nedeniyle ülke genelinde yaşam durma noktasına geldi.

Küba'nın eskiyen elektrik üretim altyapısı, yakıt sıkıntısı ve altyapının giderek kötüleşmesi nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunuyor. ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları ve petrol tedarikindeki kısıtlamalarının da ülkenin enerji krizini derinleştirdiği biliniyor.

Ülke genelindeki elektrik şebekesi devrede olduğu dönemlerde dahi sıklıkla bölgesel kesintiler yaşanırken, milyonlarca kişi elektriksiz kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

Annesiyle tartışıp havaya ateş etti! Bedelini o kadın ödedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

Kendi canını hiçe saydı! Türk müdüre İngiltere’de kahramanlık ödülü
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı

Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Motosiklet kazalarında alarm veren tablo! Bakan Çiftçi yeni eylem planını açıkladı

Trafikte yeni sayfa açılıyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu hakkında karar
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku

Galatasaray'da korkulan oldu! Osimhen kadroda yok

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor