9 milyon nüfuslu Küba'da elektrik şebekesinde tam kesinti meydana geldi

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Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik şebekesinde meydana gelen kesinti nedeniyle ülke genelinde elektriklerin kesildiği bildirildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinde kesinti meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, "Elektrik şebekesinde tam bir kesinti meydana gelmiştir. Sistemin yeniden devreye alınmasına yönelik protokoller uygulanmaya başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba'da elektrik kesintisi nedeniyle ülke genelinde yaşam durma noktasına geldi.

Küba'nın eskiyen elektrik üretim altyapısı, yakıt sıkıntısı ve altyapının giderek kötüleşmesi nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunuyor. ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımları ve petrol tedarikindeki kısıtlamalarının da ülkenin enerji krizini derinleştirdiği biliniyor.

Ülke genelindeki elektrik şebekesi devrede olduğu dönemlerde dahi sıklıkla bölgesel kesintiler yaşanırken, milyonlarca kişi elektriksiz kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı