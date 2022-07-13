9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar denizin tadını çıkarttı

ZONGULDAK Zonguldak'ta 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizin ve tatilin tadını çıkarttı.

Zonguldak'ta etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giden vatandalar denizin ve güneşin tadını çıkarttı. 21 Haziran itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne hafta başı olmasına rağmen vatandaşlar akın etti.

"25 kişiyi boğulmaktan kurtardık"

Cankurtaran ekiplerinin halkın güvenliği için görev yaptığını ifade eden Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, 21 Haziran'dan bu yana 25 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını söyledi.

Halkın yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Kartal, "21 haziranda sezonu açmıştık biliyorsunuz. O zamandan bayram gününe kadar zaman zaman yağmurlar yağmasına rağmen vatandaşların yoğun talepleri oldu. Bayramda da vatandaşlarımızın yoğun talebi oldu. 21 Haziran'dan bayrama kadar ki zaman içerisinde 16 boğulma vakası yaşandı. Arkadaşlarımız müdahale etti. Bayram süresi içerisinde 9 vakamız daha oldu. Bu zamana kadar ki en yoğun günü dün yaşadık. Yaklaşık 4 bin kişi vardı. Yoğunluğun olması güvenliğinde farklı ele alınmasını gerektiriyor. Bunun için hazırlıklıyız. Cankurtaran arkadaşlarımızın yüzme bilmeyen vatandaşlarımız için can yeleği dağıtıyor. Bu sene beklediğimiz gibi bir hava olmadı. Buna rağmen bu yoğunluğu yaşıyorsak arka arkaya sıcak havalar geldiğinde burası nasıl olur siz düşünün. Plajda güvenliğinde haricinde temizlik ve hijyen en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi bunları da en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.