9 bin TL'lik bisikleti kendi malı gibi alıp götürdü

Antalya'da 9 bin TL değerindeki işe ulaşım aracı bisikleti çalınan genç, hırsıza "Getir bisikletimi affedeyim seni, bir günlük ihmalim pahalıya mal oldu" dedi.

Antalya'da 9 bin TL değerindeki işe ulaşım aracı bisikleti çalınan genç, hırsıza "Getir bisikletimi affedeyim seni, bir günlük ihmalim pahalıya mal oldu" dedi.

Konyaaltı ilçesinde bir kurumda kredi danışmanı olarak çalışan 32 yaşındaki Nazım Cenk Öztuna, yıllardır işe ulaşımını bisikletiyle sağlıyor. Birkaç gün önce yine bisikletiyle işe gelen genç, merdiven korkuluklarına aracını kilitledi. Havanın yağışlı olması nedeniyle Öztuna, eve otobüsüyle döndü. Ertesi gün işe gelen Öztuna, bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Kilidi yerde gören Öztuna, izlediği güvenlik kamerasından bisikletinin çalındığını belirledi. Kayıtları alan genç, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bir günlük bisikleti iş yerinde bırakması pahalıya mal olan Öztuna, bisikletini getirmesi halinde hırsızı affedeceğini söyledi. Kamera kayıtlarında hırsızın rahat bir tavırla binaya girdiği, bisikleti çıkarıp binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"Kendi malı gibi götürüyor"

Bir kurumda kredi danışmanı olarak görev yapan Öztuna, yıllardır işe giderken ulaşımını bisikletiyle sağladığını kaydetti. Yine birkaç gün önce bisikletiyle işe geldiğini ve bina içindeki merdiven demirlerine aracını kilitlediğini dile getiren Öztuna, "Akşam yağış nedeniyle bisikleti iş yerinde bıraktım, eve otobüsle döndüm. Ertesi gün sabah geldiğimde bisikletim yerinde yoktu. Kilidin kesilmiş olduğunu görünce hemen güvenlik kameralarını izledim. Görüntülerde bisikletimin çalındığını gördüm. Şahıs çok rahat şekilde sallana sallana bisikletimi çalıp götürüyor, sanki kendi malı" diye konuştu.

Hırsıza seslendi

Görüntülerde hırsızın başına kask da takmadığını gördüğünü anlatan Öztuna, "Bisikletim ulaşım aracımdı. Beni mağdur etti. Kendisine sesleniyorum, 'Getir bisikleti affedeyim seni'. Görüntüleri alıp polis merkezine şikayetçi oldum. Kısa sürede bulunacaktır. Hırsız bisikletimi getirirse 'Neden bunu yaptın?' diye soracağım. Yaklaşık 9 bin TL değeri var bisikletimin. Ardından onu affedeceğim. En önemlisi hem benim işe ulaşım aracımdı hem de spor yapıyordum. Beni fazlasıyla mağdur ettim. Bir gün yağmurdan dolayı burada bıraktım, sonra yıkıldım. Bir günlük bisikletimi bırakmak bana pahalıya mal oldu" şeklinde konuştu.

Öztuna, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından başka bit kullanıcının aynı hırsızın Kışa Mahallesi'nde de bisiklet çaldığını öğrendiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA