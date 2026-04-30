850 parça hurdayı birleştirdi, 200 kiloluk metal figür yaptı

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, çöpe gidecek 850 araç parçasını kaynakla birleştirerek 200 kilogramlık metal figür yaptı. Eserinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin direnişini simgelediğini belirten Çetin, eksik bıraktığı baş kısmını "Filistin özgürlüğüne kavuştuğunda" tamamlayacağını ifade etti.

Küçük Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan 54 yaşındaki Murat Çetin, 2019 yılından bu yana otomobil, motosiklet ve bisikletlerin kullanım ömrünü tamamlamış parçalarından figürler yapıyor. Çetin, çöpe gidecek olan amortisör, zincir, dişli ve benzeri yüzlerce atık metal parçayı atölyesinde bir araya getirerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Son olarak yaklaşık 850 hurda parçası kullanarak, elinde yay tutan/ok atan insan formunda, 200 kilogram ağırlığında başsız bir metal eser tasarlayan Çetin, eserlerine toplumsal olayları yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

"Atık malzemeleri sanatla güzelleştiriyoruz"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Çetin, arızalı ve eski parçaları hobi amacıyla bir araya getirdiğini belirterek, "Otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi araçların arızalı ve eski kaynak yapılabilecek parçalarını bir araya getirerek sanata çevirdim. Bütün atık malzemeleri sanatla güzelleştiriyorum. Zaten 2019 yılından bu yana hobi amaçlı bu robotları yapıyorum. İşyerimde hurdaya ayrılan metal parçaları hobi bahçemde bir araya getirerek görsel güzelliklere çeviriyorum, bir nevi geri dönüşüm yapıyorum" dedi.

"Yarım kaldı ama hikayesi derin"

Son yaptığı figürde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek istediğini ve eseri bir "Filistinli direnişçi" metaforuyla tasarladığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Zaman zaman gündem, viral olmuş kişi ve olayların esere dönüştürülmesini yapıyorum. Son dönemde de ülkemizin ve dünyanın kanayan yarası olan savaşlarla ilgili bir görsel çalışmam oldu. Şimdi onun üzerinde duruyorum. Yapmış olduğum çalışma, bir Filistinlinin elindeki sapanla, bir devlet tarafından korunmayan ancak duruşuyla tarafını açıkça ortaya koyan bir figür olarak betimlenmesini konu alıyor. Çalışmada, İsrailli askerlere taş atan bu figür üzerinden direniş teması işlenmiştir. Çalışmamızın başı yok. Filistin ne zaman özgürlüğüne kavuşursa, bu çalışmanın başı o zaman yapılacak. O nedenle eser tamamlanmadı, yarım kaldı ama hikayesi derin."

Çetin, yaptığı eserleri ilerleyen dönemde sanat müzelerine veya bilim merkezlerine bağışlayabileceğini ya da bir sergi alanı oluşturmak istediğini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı