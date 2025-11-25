84 Yaşındaki Kamil Köprülü, Çalışma Azmiyle Takdir Topluyor

Eskişehir'de yaşayan 84 yaşındaki Kamil Köprülü, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. Bisikletiyle kilometrelerce yol kat edip yol kenarlarından atık toplayan Köprülü, kimseye muhtaç olmamak için ter döküyor.

Çevre Yolu'nun Şeker Mahallesi mevkiinde her gün bisikletiyle mesaiye başlayan 80 yaşındaki Kamil Köprülü, boş durmak yerine çalışmayı tercih ediyor. Yol kenarlarına ve arazilere atılan pet şişeler ile alüminyum kutuları toplayan Köprülü, bunları satarak bütçesine katkı sağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen evde oturmaktan sıkılan ve kendi parasını kazanmak isteyen Köprülü'nün enerjisi, görenlerin takdirini topluyor.

"Kimseden veresiye bir şey almak istemiyorum"

Kimseye borçlanmak istemediğini belirten Kamil Köprülü, arazilerin arasından ve yol kenarlarından rızkını çıkarıyor. Gününün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğini belirten Köprülü, "Boş durmaktansa ben arazilerin aralarından geçiyorum. Bir sürü şişeleri, kutuları yol kenarlarından topluyorum. Ben kimseden veresiye bir şey almayı istemiyorum. O yüzden çalışıyorum. Para çabuk bitiyor çünkü" dedi.

"Siz de çalışın"

Çalışma temposu hakkında da bilgi veren Köprülü, çevrede kendisini görenlerin sağlığını ve dinçliğini övdüğünü belirten Kamil Köprülü, onlara verdiği yanıtla da ders niteliğinde konuşan Köprülü, "Günün tamamı değil, ama öğlen çıkıp akşama kadar geziyorum. Yol kenarlarında beni görenler, 'Maşallah iyisin, sağlamsın' diyorlar. Ben de onlara 'Siz de çalışın' diyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR