83 Yaşındaki Musa Kayıklık Yardım Bekliyor: "Her Gün Bir Öğün Yemek Yiyorum, Mercimek Çorbası"

ÇAY, AFYON (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Musa Kayıklık, "Banyo yaptıranım yok, evim mikrop dolu. Tansiyondan gözümün birini kaybettik, tek gözle yaşıyorum. Gözlüğüm vardı düşürdük, kırdık. Gözlük de alamadım. Her gün bir öğün yemek yiyorum, mercimek çorbası" dedi. Kayıklık'a zaman zaman yemek ve çay getiren komşusunun kızı Fatma Nur Akarca ise Musa Kayıklık'a yardım edilmesini istiyor.

Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde harabe bir evde tek başına yaşayan Musa Kayıklık; "83 yaşındayım, 6 çocuğum var, 65'lik bir aylık alıyorlar 300-500 TL getiriyorlar. Banyo yaptıranım yok, evim mikrop dolu, başka ne diyeyim ki... Bayram geliyor, ne kızımdan ne oğlumdan gelenim yok. Allah gelenden de razı olsun gelmeyenden de" dedi. Kayıklık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HER GÜN MERCİMEK ÇORBASI YİYORUM"

"Ben eşimi 6 yıl önce kaybettim. Cenabı Allah onun nefesini aldığında, kalbi yürekten söylüyorum, benim de alsa bu ıstırabı çekmesem. Ne diyeyim ki? Allah'ım yardım etsin bana. Tansiyondan gözümün birini kaybettik, tek gözle yaşıyorum. Gözlüğüm vardı onu da düşürdük kırdık gözlük de alamadım. Her gün bir öğün yemek yiyorum, mercimek çorbası. Çay içiyordum çayı da içemez oldum. Canım istiyor, pişiriyorum yarım bardak zor içiyorum. Komşumun kızı getiriyor, çayı şekeri, bir sefer de ben aldım.

"BAL ÇOK SEVERİM AMA ALACAK GÜCÜM YOK"

Vallahi 6 yılda rahmetlinin aldığı, koyduğu şeker daha geçen sene bitti, onunla bugüne kadar çıktım. 6 yıldır eşimin alıp şuraya koyduğu erzakla yaşadım bugüne kadar. Şekeri koymuş, yağı koymuş, bal koymuş, onlar bitti. Belediye geliyordu, belediye 'bundan sonra son Musa amca dediler.' Ne yapayım? Bir senede 2 sefer banyo yaptım, ne yapacağım? Bal çok severim fakat alacak gücüm yok alamıyorum."

Kayıklık'a yardım eden, komşusunun kızı Fatma Nur Akarca ise "Musa amcanın komşusunun kızıyım, çalışıyorum, vakit buldukça ya da fırsat buldukça Musa amcanın yemeğini çayını getirmeye çalışıyorum. Ama o da bir yere kadar. Musa amca çok zor durumda gerçekten. Sağlık sorunları var. Yaşadığı yaşam tarzı, ev ortamı yüzünden hastalıkları var. Musa amcaya sahip çıkılmasını istiyorum. En azından temiz düzgün bir evde yaşamasını istiyorum" dedi.

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