Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

82 Yaşında Kalaycılık Mesleğini Sürdüren Mustafa Karacan

82 Yaşında Kalaycılık Mesleğini Sürdüren Mustafa Karacan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Karacan, 65 yıldır kalaycılık mesleğini icra ediyor. Eski zanaatların unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Karacan, mesleği bırakmış olsa da tamir işleriyle meslek aşkını sürdürüyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Karacan, yarım asrı aşkın süredir 15 metrekare alanlık dükkanında kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Yaşının ilerlemesine rağmen mesleğine olan sevgisi ve çalışma azmiyle gençlere örnek olan Karacan, eski zanaatların unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

1954 yılında kalaycılığı öğrenmeye başlayan Mustafa Karacan, 65 yıldır bu mesleği yapıyor. Kardeşiyle birlikte açtığı dükkanda mesleğini sürdüren Karacan, talebin azalmasıyla aktif olarak kalaycılık yapmayı bırakmış olsa da hala tamir işleri yaparak meslek aşkını yaşatıyor.

65 yıllık meslek aşkı

1954 yılında ilkokulu bitirdikten sonra kalaycılık mesleğini bir ustanın yanında öğrenen Mustafa Karacan, daha sonra kardeşiyle birlikte bir dükkan açarak mesleğini sürdürdü. Ancak kardeşinin vefatından sonra kalaycılığa olan talebin azalmasıyla aktif olarak bu işi yapmayı bıraktı. Karacan, "82 yaşındayım ama içimdeki çalışma azmi hiç bitmedi" diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi.

"Bakır, artık süs eşyası oldu"

Teknolojinin gelişmesiyle çelik tencerelerin yaygınlaştığını ve bakır eşyaların dolaplarda süs olarak saklandığını ifade eden Karacan, "Eskiden gelin olacak kızların çeyizinde bakır tas, tabak, kazan, tepsi, bardak, çaydanlık ve leğenler olurdu. Şimdi bakıra olan ilgi azaldı. Çünkü bakır masraflı bir iş, her yıl kalay yapılması gerekiyor. Çelik tencereler ise uzun ömürlü" dedi. Bununla birlikte, günümüzde kullanılan bazı mutfak eşyalarının sağlıksız olduğunu belirten Karacan, "Özellikle boyalı naylon kapların sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum. En sağlıklı ürün bakırdır" diyerek bakırın önemine dikkat çekti.

"Mesleğe ilgi kalmadı"

4 çocuk ve 10 torun sahibi olan Karacan, çocuklarının ve torunlarının hiçbirinin bu mesleğe ilgi göstermediğini dile getirerek, "2 kızım öğretmen, 1 oğlum elektrik mühendisi, 1 kızım ev hanımı. Ne çocuklarım ne de torunlarım bu mesleği devam ettirmek istemedi" dedi.

"Çırak bile yetişmiyor"

Eskiden kalaycılığın kazançlı bir meslek olduğunu ifade eden Mustafa Karacan, "Bir haftada bir memur maaşı kazanırdım. Ancak artık meslek unutuldu, çırak bile yetişmiyor" diyerek kalaycılığın zor günler geçirdiğini belirtti.

"Kendimi oyalamak için çalışıyorum"

Kalaycılık işlerini bıraksa da boş durmayan Karacan, çelik tencere, düdüklü tencere ve çaydanlık gibi ürünlerin plastik saplarını değiştirdiğini söyledi. "Bunu para için değil, vakit geçirmek ve kendimi oyalamak için yapıyorum" diyen Karacan, meslek aşkını sürdürmeye devam ediyor.

"Eski meslekler unutulmamalı"

Hayatını mesleğine adayan ve çalışkanlığıyla çevresine örnek olan Mustafa Karacan, "Eski meslekler unutulmamalı, yaşatılmalı" şeklinde konuştu. 82 yaşındaki Mustafa Karacan, eski mesleklere olan sevgisi ve azmiyle gelecek nesillere ilham olmaya devam edeceğini ifade etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
img

Son maça damga vuran Arda hakkında yeni gelişme
img

Antrenman videosu viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.