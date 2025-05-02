81 Yaşındaki Şahıs Köpeğe Şiddet Uyguladı

81 Yaşındaki Şahıs Köpeğe Şiddet Uyguladı
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Edirne'de 81 yaşındaki bir kişi, köy kahvesinde bakılan bir köpeği elindeki bastonla döverken güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından köpeğin sahibi, görüntüleri izleyerek dehşeti yaşadı.

81 yaşındaki şahıs köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı... O anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de 81 yaşındaki şahıs, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde Fahrettin D. (81), köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vurdu. Köpeğin feryatlarını duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine, Fahrettin D. dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.

Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.'nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Yerel
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