8 yıldır tamamlanamayan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı TBMM gündeminde

Yapımına 13 Haziran 2018'de başlanan ancak aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamayan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yapımı süren ve Bayburt ile Gümüşhane başta olmak üzere çevre illere de hizmet vermesi planlanan havaalanındaki gecikmeyi, Milletvekili Azmi Mustafa Kaya TBMM'de dile getirdi.

Yüklenici firma Bayburt Group İnşaat tarafından yapımına başlanan projenin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kaya, havaalanının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Kaya, 2018 yılında temeli atılan projenin halen tamamlanamamasının bölge halkında umutsuzluğa neden olduğunu ifade etti.

Havaalanının yalnızca Bayburt ve Gümüşhane için değil, çevre iller açısından da önemli olduğunu vurgulayan Kaya, projenin daha fazla geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Projenin yıllardır tamamlanamamasına tepki gösteren Kaya, "Gümüşhane-Köse ilçesinde yapımı halen devam eden havalimanı Bayburt, Gümüşhane ve çevre iller için önemli bir ihtiyaçtır ve stratejik bir öneme sahiptir. Havalimanı projesinin 2018 yılında temeli atılmış ama aradan 8 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala bitirilememiştir. Bu anlamsız gecikme ve projenin 2029 yılına kalabileceğine dair iddialar bölge halkında umutsuzluğa sebep olmaktadır. Sadece Gümüşhane ve Bayburt'a değil, komşu illere de hizmet vermesi hedeflenen ve yılan hikayesine dönen havalimanı bir an önce tamamlanmalı ve halkın haklı beklentisi karşılanmalıdır" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
