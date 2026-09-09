8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi
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Hatay’da 8’inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Hatay'da 8'inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak ve Komuta Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Antakya'da düzenlenen törende Piyade Komando Albay Tufan Bakirel, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı görevini Tuğgeneral Orhan Demirel'e devretti. Gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından 8'inci Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Orhan Demirel getirildi.
Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı