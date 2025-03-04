77 Yıl Süren Aşk: Ayşe Teyze ve Halil Amca'nın Evlilik Sırrı

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Koyunköy'de ikamet eden 77 yıllık sevgi dolu bir evliliği olan Ayşe teyze ve Halil amca ile bir araya gelerek uzun evliliğin sırrını sordu.

Tam 77 yıl önce hayatlarını birleştiren 96 yaşındaki Ayşe teyze ve 94 yaşındaki Halil amca, uzun ve mutlu evlilikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Bir ömür boyu süren bu sevgi dolu yolculuğun sırrı sorulduğunda ise; Ayşe teyze, "Ben onun dediğini, o da benim dediğimi yaptı" diyerek, uyum ve anlayışın önemine vurgu yapıyor.

Bu uzun ve güzel evlilikten üç çocukları dünyaya gelen çift, ilerleyen yaşlarına rağmen yalnız değil. Onlara büyük bir özveriyle bakan, 70 yaşında olmasına rağmen anne babasının hizmetini bir görev bilen oğulları Burhanettin, gerçek anlamda vefa örneği sergiliyor.

Vali Aygöl ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında ise; "Yaşamları boyunca sevgi, saygı ve fedakarlıkla birbirlerine destek olan bu güzel aile, herkese ilham kaynağı olmaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK