Osmaniyeli 77 Yaşındaki Dede Kuru Depremde Hasar Gören Evinin Yıkılmamasını İstiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından evi için "ağır hasar" tespiti yapılan 77 yaşındaki Dede Kuru, 65 yaş aylığı aldığını, ev yaptıracak durumu olmadığını anlatarak, "Rica ediyorum, minnet ediyorum, yalvarıyorum evim yıkılmasın" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de oturan 77 yaşındaki Dede Kuru'nun evi için 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra "ağır hasar" kararı verildi.

Evinin ağır hasarlı olmadığını öne süren Kuru, şöyle konuştu:

"Ben 77 yaşındayım. Evime Kahramanmaraş depreminde 'ağır hasarlı' yazmışlar. Biz evde yoktuk, hastanedeydik, iki çocuk vardı evde, çocuklar anlatamamış. Bir iki yerde çatlak vardı. 65'lik aylığı ile ne alacağım? Karnımı zorda doyuruyorum. Bu evimin yıkılmaması için bütün yetkililerden rica ediyorum. El atmalarını istiyorum, yıkılmasın benim evim. Ben tek başıma yaşıyorum. Bir ev yaptırmam mümkün değildir.

"Açıkta kalırım, hiçbir gelirim yok"

Çarem yok, açıkta kalırım, TOKİ evlerine yazılamadım, kara cahilim. Başka duracak yerim yok. Bu evimin yıkılmaması için yetkililerden rica ediyorum. Başka yerde yaşamam mümkün değil, çarem yok. Hanımım dört ay oldu öleli. Bu evin içerisinde yirmi sene baktım o eşime, onun anıları var. Ben çaresizim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan rica ediyorum, bu evim yıkılmasın. Gerçekten açıkta kalırım hiçbir gelirim yok, bir şeyim yok. Tek başıma yaşıyorum bu evde. Rica ediyorum, minnet ediyorum, yalvarıyorum bu evim yıkılmasın benim."