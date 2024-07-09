75 Yaşındaki Ruhi Yurtsever Üniversiteden Mezun Oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde üniversite okuyan Ruhi Yurtsever, Türkiye'de okuyan en yaşlı üniversite öğrencisi olarak 75 yaşında mezuniyet gururu yaşadı.

Emekli olduktan sonra Erdek'e yerleşen 1949 doğumlu 75 yaşındaki Ruhi Yurtsever, pandemi döneminde evde hazırlanarak kazandığı üniversiteden mezun olmanın sevincini yaşadı. PTT Genel Müdürlüğü'nden 30 yıl önce emekli olan Ruhi Yurtsever, eşi Nimet Yurtsever ile birlikte Erdek'e yerleşti. Kovid-19 döneminde kızı Hande Yurtsever'in de desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan Ruhi Yurtsever, sınava girerek Erdek Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi bölümünü kazandı.

Kendisinden 50 yaş küçük arkadaşlarıyla Erdek Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlayan Ruhi Yurtsever'in mezuniyet törenine ailesi de geldi. Ruhi Yurtsever'in ailesi, Ruhi Yurtsever'in resminin olduğu maskelerle katıldığı törende sınıf arkadaşlarıyla kep atma mutluluğunu da yaşadı.

Ruhi Yurtsever, üniversite okuyup mezuniyet gururunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ruhi Yurtsever, "Gençlerle okuduğum için ömrüm uzadı. 10 sene daha yaşayabilirim. Hepsini çok seviyorum, öğretmenlerimi de seviyorum. Daha önce üniversite bitirmedim, DGS'ye girip 4 yıllık aynı bölüme geçiş yapmayı düşünüyorum" dedi.

Ruhi Yurtsever'in arkadaşı olan öğrenci Tolga Şahin ise konuşmasında, "Ruhi amca çok sevdiğimiz değerli bir insan. Onun bu zamana kadarki tecrübeleri bizlere çok güzel yol gösterdi. Bizlere evladı gibi, torunu gibi, arkadaşı gibi sevdi. Biz de onu çok seviyoruz," ifadelerini kullandı.

Ruhi Yurtsever'in diğer bir öğrenci arkadaşı olan Görkem Gerçek, "Ruhi amca gibi bir deneyimle 2 yıl boyunca beraber sürdürmek çok güzel bir şeydi. Ondan aldığımız öğütler artı nasihatler bizi çok ileri sevide boyutlara taşıdı. Bunun için çok mutluyum. Ruhi amcamı da seviyorum, iyi ki onunla beraberiz" diye konuştu. - BALIKESİR