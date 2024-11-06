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74 Yıllık Evlilikte Ayrılığın Acısı: Ordu'da Birbirini Takip Eden Vefatlar

74 Yıllık Evlilikte Ayrılığın Acısı: Ordu'da Birbirini Takip Eden Vefatlar
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Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıl birlikte yaşayan Veli ve Ayşe Teke çifti, aynı gün 14 saat arayla hayatını kaybetti. Çift, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan ve 74 yıllık evli çift, aynı gün 14 saat arayla hayatını kaybetti, aynı anda toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan, Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) çifti, cenazede de ayrılmadı. Ayşe Teke, dün sabaha karşı yaşlılık nedeniyle saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti. Eşinin vefatına üzülen Veli Teke ise, 14 saat sonra aynı günün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 74 yıllık evli olan ve 4 çocukları bulunan Teke çiftinin vefatı, yakınları ile mahalledeki vatandaşları da üzdü.

Hayatını kaybeden Teke çifti için bugün ilçeye bağlı Enağız Mahallesi Atatürk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çift, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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