Çorum'da "mest" ustası zamana direniyor

Çorum'da 'mest' ustası zamana direniyor
Çorum'da 73 yaşındaki Ahmet Yurdakul, yok olmaya yüz tutan mest ustalığını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Emekli olduktan sonra mest yapımına dönen Yurdakul, mesleğin geleceği için çırak yetişmediğinden şikayetçi.

Çorum'da 73 yaşındaki mest ustası, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatarak el işçiliğiyle deri mestler üretiyor. Her geçen gün ilginin azaldığı mesleğini sürdüren usta, ölene kadar üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Çorum'da yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Yurdakul, unutulmaya yüz tutan mest ustalığını yaşatmaya devam ediyor. Çocukken ayakkabıcılarda çıraklık ve kalfalık yapan Yurdakul, uzun yıllar çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra mesleğine dönmeye karar verdi. İl merkezindeki Ayakkabıcılar Arastası'ndaki dükkanında mest üretmeye başlayan Yurdakul, unutulmaya yüz tutan mest ustalığına yaşına rağmen devam ediyor. Dana ve koyun derisini kıllanarak mestler yapan Yurdakul, geleneksel yöntemlerle yaptığı mestlere ilginin her geçen gün azaldığını ifade etti.

"Sadece mest üzerine çalışmaya başladım"

Bankada çalıştığı süre boyunca da boş zamanlarda ayakkabıcılığa devam ettiğini dile getiren Yurdakul, "Ortaokula gittim ama devam etmedim. Daha sonra ayakkabıcıda çıraklığa başladım. 15 sene boyunca çıraklık ve kalfalık yaptım. Meslekte yetiştim. 1976'da işi bıraktım, bir bankada çalışmaya başladım. 2001'de emekli olduktan sonra evde oturmaktansa vatandaşlara hizmet etmek istedim. Sadece mest üzerine çalışmaya başladım. 65 yıl içinde bu ayakkabılığı hiç bırakmadım, bankadaki mesaimin ardından aynı işe devam ettim" dedi.

"Çırak yok, kimse gelmiyor"

Mesleğin çırak yetişmediği için yok olacağını kaydeden Yurdakul, "Bu mesleği devam ettirmek istiyorum ama yetişecek çırak yok, kimse gelmiyor. Biz yıllarca çıraklık, kalfalık yaptık. İki sene, üç sene mesleği öğrenelim diye ücret almadık. Kalfa olduktan sonra ücret vermeye başladılar. Ama şimdi çocuk geliyor, 'ben çırak olmak istiyorum' diyor. 'Ücret isteyecek misin' diye sorduğumda istediğini söylüyor. Ama biz işi öğrenene kadar hiç ücret istemedik" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
