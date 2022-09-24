- 70 yıllık şemsiye tamircisi: "Takatim oluncaya dek bu işi yapacağım" "Artık kimse yetişmiyor, kendi oğlum bile gelmiyor" Samsun'da dur durak bilmeyen 93 yaşındaki şemsiye tamircisi mesleğini ilk günkü azimle yapmaya devam ediyor.

- 70 yıllık şemsiye tamircisi: "Takatim oluncaya dek bu işi yapacağım"

"Artık kimse yetişmiyor, kendi oğlum bile gelmiyor"

SAMSUN - Samsun'da dur durak bilmeyen 93 yaşındaki şemsiye tamircisi mesleğini ilk günkü azimle yapmaya devam ediyor.

Samsun'un tek şemsiye tamircisi olarak bilenen 93 yaşındaki Dursun Yıldız, İlkadım ilçesi Bedesten Çarşısı içinde ilk günkü azimle şemsiye tamiri yapıyor. Terzilikten sonra çalışmaya başladığı şemsiye tamiri işinde 70 yıldır mesleğini icra eden Yıldız, gençlerin şemsiye tamirciliğine hevesi olmadığını söyledi. Sağlığının, kuvvetinin yettiği kadar şemsiye tamirciliği yapacağını ifade eden Yıldız'ın yetiştirdiği 2 çırak da zaman için hayatını kaybetti.

"Takatim oluncaya kadar bu işi yapacağım"

Yaptığı iş ve geçmişi hakkında bilgi veren Yıldız, "Eskiden bende terzilik vardı. Konfeksiyonlar çıkınca terziliği bırakarak şemsiye tamirciliğine yöneldim. Bu işi 70 yıldır yapıyorum. Heves ettiğim için yapıyorum. Bu işte çalışarak geçiniyorum. Takatim oluncaya kadar bu işi yapacağım. Çalışır ve geçinirim. Yanımda 2 tane çırak yetiştirdim. Onlarla zamanla öldü. Bu işi şuan kimse beğenmez. Şimdiki çocuklar çalışmaz, bu işe heves etmez. Oğlum bile çalışmaya gelmiyor. Emekli olduğu halde gelmiyor. Günde 3 -4 tane şemsiye tamir ediyorum. Bunların fiyatı 5 ile 50 TL arasında değişiyor. Eskiden daha fazla işi oluyor. Şimdi gelen şemsiyeler adi şemsiyeler oluyor. Bu şemsiyelerin ne yapana ne yaptırana faydası var" diye konuştu.