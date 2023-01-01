7 Ocak Kurtuluş Kupası Turnuvası Başkan Kadir Kara'nın temsili hamlesiyle başladı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu Osmaniye Satranç İl Temsilciliği'nin destekleriyle düzenlenen turnuvanın sembolik olarak açılış hamlesini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yaptı.

İki gün sürecek satranç turnuvasında her kategoride ilk 5'e giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından ödül verilecek. Tosyalı Spor Salonunda 243 sporcunun katıldığı turnuvaya her yaş grubundan sporcular yoğun ilgi gösterdi.

8 kategoride düzenlenen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yarın Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılının yaşanacağı yıl olacak. O yüzden sizlere başarılarla dolu sağlıkla bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Sevgili gençler, satranç hayatın kendisidir. Sizi her alanda geleceğe taşıyabilecek spor dalının ötesindedir satranç. Akıldır, yaşama biçimidir. Satrança gönül verdiğiniz için sizlere, turnuvanın yapılmasında ve yönetilmesinde katkı sağlayan Osmaniye Satranç İl Temsilciliğine, değerli hocalarımıza ve kıymetli ailelerinize şükranlarımı sunuyor, hepinize başarılar diliyorum." Şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Osmaniye Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, sporculara turnuva hakkında bilgiler vererek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - OSMANİYE

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