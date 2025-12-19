Haberler

25 yıldır bulmaca çözmek için gazete alıyor


Siirt'te yaşayan 65 yaşındaki Şakir Şahin, 25 yıldır bulmaca çözmek için düzenli olarak gazete alıyor. Beynini dinç tutmak için bu geleneğini sürdüren Şahin, kitap okumayı da ihmal etmiyor.



Siirt yaşayan Şakir Şahin, 25 yıl önce bulmaca çözmek için gazete almaya başladı. Yıllardır bu geleneğini sürdüren Şahin, bulamaca çözerek beyninin dinç tutmayı hedefliyor. Şakir Şahin, sürekli kitap okuduğunu, 25 yıldır her gün düzenli olarak gazete aldığını söyledi. Eskiden daha fazla gazete bayisinin olduğunu, şu anda çok az olduğunu belirten Şahin, "Gazete alıyorum, bulmacasını olduğu gibi çıkarıyorum. Değişik gazetelerin bulmacalarını alıyorum. Beyin, kültür, bilinç olarak bilmediğin bazı şeyler çıkıyor, çözünce hoşuma gidiyor. Lise mezunuyum. Gazete almaya devam ediyorum. Aldığım zaman iki kızım var, onlarda lise okuyor, takip ediyor. Okumayı, araştırmayı seviyorum. Bu muhitte tek burada gazete bulunuyor. Hastaneye kadar 50 tane gazete bayisine ulaşıyordum. Şimdi yok, artık satmıyorlar" dedi. - SİİRT

