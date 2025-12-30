65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin fedakarlıklarını asla unutulmayacağız. Gazilerimizin cesaret ve onuru milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bu aziz vatan için ödedikleri bedelin bilinciyle, devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarındayız. Destek ve vefa bir görev değil, mukaddes bir sorumluluktur" dedi.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ile gaziler, protokol ve askerlerle birlikte yemek yedi.