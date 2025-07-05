64 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi: Fatma Ay'ın Azmi

Niğde'de yaşayan 64 yaşındaki Fatma Ay, çocukluğunda okulun uzaklığı nedeniyle eğitim hayatına devam edemese de, yıllar sonra azmiyle okuma yazma öğrendi.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa katılan Ay, üç ay boyunca haftada üç gün süren derslerle okuma yazma öğrenerek hayalini gerçekleştirdi.

Çocukken Aksaray'da yaşadıkları dönemde okulun uzak olması nedeniyle babası tarafından okula gönderilmediğini anlatan Fatma Ay, "Okul kaydım yapılmıştı, yedi yaşındaydım. Ama evimize yakın okul yoktu, servis de geçmiyordu. Babam uzak diye göndermedi. Biraz köyde gitmiştim ama yarım kaldı, tam öğrenemedim. Çok üzüldüm," sözleriyle içinde kalan ukdeyi dile getirdi.

Yıllar sonra bu eksikliğini tamamlamak için Halk Eğitim kursuna katılan Ay, hem ev işleri hem de şeker hastası eşiyle ilgilenmeyi ihmal etmeden derslerine düzenli devam etti.

"Eşim yemeğini yedikten sonra hemen dersimin başına oturuyordum. Yazdım, çalıştım, uğraştım. Sonra kalkıp evimi süpürdüm, bulaşıklarımı yıkadım" diyen Ay, başarısını azmine borçlu olduğunu söyledi.

Okuma yazma bilmenin bir özgürlük olduğunu vurgulayan Fatma Ay, "Artık bir yere giderken kimseye sormama gerek yok. Otobüslerin nereye gittiğini okuyorum. Hastanede hangi bölüme gideceğimi tabelalardan anlıyorum. Okumak insan için bir rehber, okuma yazma bilen herkes, her yere gidebilir, Türkiye'nin her yerini gezebilir" dedi.

Fatma Ay, özellikle okumayı öğrenmek isteyen ama çeşitli sebeplerle bunu erteleyen herkese seslenerek, "Küçük, büyük fark etmez. İnsanın içinde istek olduktan sonra her şey mümkün. Azim edince başarı da geliyor. Herkes okusun, kendine güvenip adım atsın. Okumak bir cesaret işi ve özgürlük" diye konuştu. - NİĞDE