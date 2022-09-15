61 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı

Oltu Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 61 adet süt sağım makinesi, Oltu Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan süt hijyeni ve 61 adet süt makinesi alımı projesinin yüzde 70 DAP Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 30'unu çiftçiler karşılayarak süt sağma makinesi sahibi oldular.

Programda açılış konuşmasını yapan Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan "Kurumumuz tarafından hazırlanan süt hijyeni ve 61 adet süt sağım makinesi alımı projesinin yüzde 70'i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 30'u da çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Proje sayesinde kırsalda tarımsal üretimde aktif çalışarak üretime büyük katkı sağlayan kadınlarımızın iş yükünün hafiflemesine bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olunacaktır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Geçirdiğimiz pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı tarımsal üretimin olmazsa olmazımız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler de çiftçilerimize katkı sunmak ve üretimlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri adına destekler veriyoruz" diye konuştu.

DAP Bölge Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise, "Kurum olarak 15 ilden sorumluyuz. Elimizdeki kıt kaynakları verimli bir şekilde kullanarak bölgemize hizmet vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ise, "Süt sağım makinesi dağıtımı projesi kapsamında ortaya koydukları bu girişim için DAP Bölge Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde üretim özellikle pandemi sonrasında çok daha önemli hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla üretim olması gerekli. Bu konuda bizler de üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da, DAP Bölge Başkanı Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürüne teşekkür ederek, bu tür projelerin ilçeye ve köylere katma değer katacağını ifade etti, sayılarının artmasını istedi.

Programa, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Osman Akar, Oltu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Temel Aslan, Oltu AK Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü, MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, mahalle ve köy muhtarları ile çiftçiler katıldı. - ERZURUM