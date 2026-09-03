Haberler

Iğdır'da seyyar manav Bayram Amca: 'Tatilim, pazarım yok'

Iğdır'da seyyar manav Bayram Amca: 'Tatilim, pazarım yok'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da 60 yaşındaki Bayram Sebi, çapa makinesine bağladığı römorku seyyar manava dönüştürerek yaz aylarında kent sokaklarında taze sebze ve meyve satıyor. Kışın hayvancılıkla uğraşan Sebi, ürünleri doğrudan tarladan temin ettiğini, tatil yapmadan kesintisiz hizmet verdiğini ve vatandaşların uygun fiyata taze ürün yiyebilmesi için çalıştığını söylüyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da yaşayan 60 yaşındaki Bayram Sebi, kış aylarında hayvancılıkla uğraşırken yaz aylarında ise çapa makinesine bağladığı römorkla kent sokaklarında taze sebze ve meyve satıyor.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde yaz aylarının tanınan esnaflarından biri haline gelen Bayram Sebi, çapa makinesinin arkasına bağladığı römorku tente ile kapatarak seyyar manava dönüştürdü.

Kış mevsiminde köyünde hayvancılık yapan Sebi, yaz aylarında ise tarlalardan temin ettiği ürünleri kent merkezine getirerek satışa sunuyor. Sebi'nin tezgahında karpuz, kavun, domates, salatalık, biber ve taze mısır gibi mevsim ürünleri yer alıyor.

"TATİLİM, PAZARIM YOK"

Ürünlerini doğrudan tarladan temin ettiğini belirten Bayram Sebi, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için çalıştığını söyleyerek, "Ürünleri tarladan taze taze alıp getiriyorum. Domates, salatalık, biber, kavun, karpuz... Gelmediğim günlerde müşterilerim arayıp soruyor. Bende tatil yok, pazar yok, cumartesi yok; kesintisiz hizmet veriyorum. Yeter ki millet memnun olsun, herkes uygun fiyata taze ürün yiyebilsin" dedi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor